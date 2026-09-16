Antón Pulido, hoy

Ya es historia a relatar, memoria colectiva y propia, entrañable recuerdo, La muerte no deja de ser un hito más en una biografía. Después cabe mirar hacia atrás para analizar y poner en valor un legado, los frutos que, en un caso como el suyo, ha dejado: una buena persona, muy empática, magnifico marido, padre y abuelo; gran amigo de sus muchos y heterogéneos amigos, siempre dispuesto, de forma generosa y altruista, para cualquier causa a la que fuese convocado si las referencias a valorar tenían a Galicia como punto de partida.

Fue un artista de largo recorrido, con estilo único y una historia propia a partir de los años setenta del pasado siglo, iniciada con el apoyo, nada menos, que de Otero Pedrayo. Se ha hecho, en bastantes ocasiones, hincapié en su evolución a lo largo del tiempo reconociéndose en su labor relaciones con el impresionismo, fauvismo, expresionismo... Se ha reconocido, en él, un discurrir entre lo figurativo y lo abstracto. Su pintura, sus grabados, sus aportaciones al mundo de la ilustración y también, últimamente, a la escultura y hasta a la ornamentación de un espacio urbano están ahí, es verdad, como testimonios de su creatividad. Son, en cierto modo su legado, el de quien, además, fue docente, asumió responsabilidades políticas, en el ámbito de lo cultural, dirigió y colaboró en proyectos editoriales de singular relevancia...

Me despido de él, desde aquí, contemplando la vista que identificaba en los últimos tiempos su perfil de WhatsApp. Muestra ese lugar en el que la Ría de Vigo, con sus aguas tranquilas, se encuentra con las Cíes. La mitad superior del encuadre es el cielo, limpio, sin nube alguna que rompa su monotonía Sí, en cambio, una bruma veraniega lo embarga, con aires de nostalgia. Todo es serenidad, belleza y calma. Hay más mar, y más allá, después de ese terrenal horizonte. Pulido, bien lo sabía al legarnos este hermoso mensaje. Ahora, entre todos nosotros, queda la encomienda de escribir su historia. También hemos de conservarlo en nuestra memoria, trenzada de recuerdos, los de un amigo grande y franco, soñador y sabio, tímido y dispuesto, hecho de nobleza, sacrificios y empeños