Carta ao presidente Feijóo

Bos días, señor presidente. Son una muller que rexenta dende hai 18 anos un negocio de hostalaría familiar e modesto, do que vivimos catro familias. Estou moi preocupada pola situación actual, xa que a covid, polo que se ve, quere gañarnos a batalla. Hei dicir con respecto o meu restaurante, e á maioría que coñezo, que é un dos lugares máis seguros para o público, xa que temos distancia entre mesas de dous metros, xeles hidroalcólicos, carteis informativos, traballando doce horas coas máscaras postas.

Tamén comentar que os clientes gañaron en sensibilidade: acuden con orde e reserva previa para non colapsar; respectan o uso da máscara e a distancia entre personas. Creo ca policía pode entrar en calquer momento a inspeccionar tanto horarios como aforos e medidas sanitarias.

Isto fronte a domicilios, furanchos, casas de aluguer, colexios maiores, etc., onde é imposible regular o número de personas e as medidas que se adoptan para ditas xuntanzas.

Polo que insisto e recalco que nós non somos o maior foco de contaxio. Os nosos clientes permanecen sentados en mesas de cinco, non utilizan a barra. En fin, é sinxelo culparnos cando non temos máis que ofrecer, xa que estamos a deixar a nosa saúde física e mental para protexer a dos demais. Só hai que ir a un parque, súper ou centro comercial para ver como se acerca a xente sen motivo aparente.

Por outra banda, agradeceríamos encarecidamente que nos avisen das medidas a tomar antes da fin de semana, cando xa temos as mercadurías compradas, porque o desembolso é moi importante, e hai produtos perecedeiros que non podemos vender ós nosos clientes.

Grazas por atender a miña opinión persoal e que, estou segura, comparten os meus compañeiros xa que dependen moitas familias de nós e sentímonos responsables.

Un saúdo cordial, señor presidente.