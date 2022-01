A chuletón, chuletón y medio

Cuando alguien entra en un callejón sin salida tiene varios caminos para abandonarlo. Uno es pegarse cabezazos contra la pared hasta que se rompa y poder atravesarla. Sin embargo, lo más sensato suele ser darse media vuelta y dejarlo por el mismo lugar por el que se llegó ahí. Optar por la primera opción no es imposible. Derribar un muro a base de golpes es difícil, pero factible. Lo malo son las consecuencias en forma de graves heridas que dejaría el intento. Por eso casi es mejor decantarse por una prudente marcha atrás, aunque esta decisión conlleve admitir que la vía elegida en un primer momento no era la adecuada. No dar el brazo a torcer será más bien sinómimo de una importante fractura. Quien sabe si irreparable. La misma a la que se enfrenta el gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez gracias al empecinamiento de Alberto Garzón por perjudicar a base de declaraciones frívolas a los sectores productivos de este país y a la terquedad de Podemos en defender lo indefendible. La vicepresidenta segunda, la ferrolana Yolanda Díaz, aseguraba este miércoles que sería “surrealista” que el ministro de Consumo dimitiera por dejar caer en un medio extranjero que España permite que haya granjas contaminantes, en las que se maltrata a los animales y que además exportan producto de mala calidad, un bocado de los más suculento para nuestros competidores en el exterior. Sin embargo, lo que realmente es un sin sentido es que el también destacado miembro del Partido Comunista continúe en su puesto sin ser cesado. El presidente del Ejecutivo lamenta sus palabras sin ir más allá porque no quiere arriesgarse a una cita con las urnas adelantada, algo que los morados saben bien. Por eso, no debe descartarse que por encima del cambio climático, el bienestar de las vacas o la defensa del comensal de un filete, lo que aquí subyace es un nuevo desafío, como el de la reforma laboral o el la ley de vivienda para demostrar quien tiene la sartén por el mango aún a costa de dejar muy quemados a los ganaderos, que por regla general no son precisamente votantes del rupturismo, más enraizado en el ámbito urbano. Todo apunta a una estrategia para marcar territorio, sumarse el tanto de la sostenibilidad y la ecología y enviar un mensaje diferenciado a quienes creían en un proyecto que llegaba para cambiarlo todo pero que ya es uno más del establishment, aunque en el fondo sean conscientes de que es un error. Un pulso en plan sostenella y no enmendalla. Un evidente a chulo, chulo y medio. O como hablamos de carne en esta caso a chuletón, chuletón y medio.