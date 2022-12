A Coruña, el caldo de cultivo perfecto

Variedad de criterios Si bien las costas y la imponente torre de Hércules son algunos de los mayores reclamos de A Coruña, estos no han sido los motivos por los que el Gobierno central eligió la ciudad como sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial frente a las otras 13 candidatas. Destaca el Ejecutivo de Sánchez el “importante ecosistema universitario” que presenta, siendo la Universidade da Coruña referente en todo el Estado en el ámbito de la Informática y, sobre todo, Inteligencia Artificial. Pero este no ha sido el único criterio a tener en cuenta, puesto que además, la ciudad herculina tiene una posición privilegiada en cuanto a transporte público, por carreteras y conexiones aeroportuarias -de algo tenía que servir tanto aeropuerto en la comunidad-, así como un tejido empresarial potente y muy cercano con la IA y, por supuesto, la joya de la corona: el centenario edificio de La Terraza, propuesto para albergar la Aesia en pleno centro de la ciudad y disponible para entrar en funcionamiento. Son muchos y muy diversos los motivos por los que la ciudad herculina ha resultado vencedora en la competición, pero no es oro todo lo que reluce. Otra de las razones por las que A Coruña fue elegida es el reto demográfico, que nos hace una comunidad que podría beneficiarse de tener una agencia como esta, y que, según las previsiones del Gobierno, lo hará.