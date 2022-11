A eterna promesa de tomar medidas

A que se nos ven enriba Que isto vai a peor xa o sabiamos. Este verán puidemos observar con máis claridade que nunca os efectos do cambio climático, sobre todo aquí en Galicia con récords en temperaturas e os embalses a mínimos históricos, pero, realmente o temos tan claro? Acaso non levamos décadas falando sobre o perigoso que é que os termómetros suban “tan só” un grao? O Congreso Internacional da Axencia Estatal de Climatoloxía vén de facer públicas unhas previsións a medio prazo que se asemellan máis ás dez plagas de Exipto: redúcense as choivas, soben as temperaturas, aumentan o risco de incendios e de sequías... e, por se fora pouco, España está entre os países europeos que máis vai a sufrir estas consecuencias. Nada novo, sen dúbida, pero quizáis o suficientemente descriptivo para chamar a atención de quen toma as decisións. Será con este baño de realidade suficiente para que se tomen esas tan ansiadas medidas de mitigación, ou teremos que esperar ata que saia á luz o próximo informe para ver se hai sorte? Porque non hai que esquecer que reciclar e empregar o transporte público está moi ben, pero que o que realmente está a acabar co planeta que coñecemos son esas industrias que tanto nos gustan, a da moda, a dos transportes, a alimenticia..., e, por suposto, a favorita de todos os gobernos, a armamentística.