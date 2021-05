ofensiva. Con la pandemia relativamente estabilizada en Galicia, la Xunta quiere que el regreso a la normalidad no sólo se materialice en el ámbito sanitario –crucemos los dedos para que el fin del estado de alarma no dispare otra vez la incidencia– sino también en otros aspectos. El primero, que las sentencias se cumplan en tiempo y forma y que el Gobierno se apresure a devolver cuanto antes los 200 millones correspondientes a la mensualidad pendiente del IVA de 2017, después de que el Supremo admitiese que la comunidad tenía razón. Y el segundo, que Renfe empiece ya a reponer los servicios ferroviarios que recortó por motivo de la COVID y que dejaron a un territorio tan disperso como el gallego en una situación todavía más precaria de lo que ya era. Dos temas importantes a solucionar por los que el Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo decidió elevar su presión para que La Moncloa cumpla, con sendas reivindicaciones de los responsables de Facenda, Valeriano Martínez, por una parte, e Infraesruturas, Ethel Vázquez, por otra. Y es que si el socialista Pedro Sánchez y su equipo tienen tan claro que la enfermedad está en vías de superarse y que la vida debe continuar –ya veremos si es verdad–, bueno es recordarle que los compromisos anteriores también siguen vigentes. Así que no hay excusas. A Dios lo que es de Dios y a Galicia lo que es de Galicia.