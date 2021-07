A incansable loita pola inclusión dos usuarios da asociación Amicos

esforzo e tesón. Amicos, una asociación sen ánimo de lucro para atención e integración de persoas con discapacidade intelectual, autismo, parálise, dano cerebral e ás súas familias, xurdiu no ano 2000, da man dun grupo de pais e nais movidos pola necesidade de crear un centro que atendese de xeito profesional as necesidades dos seus fillos e fillas. Dese entón, e o marxe dos coidados médicos ou psicolóxicos, non paran de organizar actividades para que os usuarios síntanse realmente integrados nunha sociedade que non llo pon nada fácil. Entre outras, e por segundo ano consecutivo, organiza os campamentos de voluntariado xuvenil, no que os mozos e mozas da entidade, de entre 18 e 30 anos, aprenden o valor da diversidade traballando na conservación natural e cultural desde unha perspectiva solidaria e inclusiva. Un gran reto. Parabéns.