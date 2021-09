A las aulas, en vivo y en directo

EL CALENDARIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO gallego marca hoy el día del inicio de curso. Se hará este año con la idea de subir un peldaño más hacia la normalidad de la era postpandémica. Y el objetivo de las tres instituciones públicas de educación superior en Galicia es recuperar todo lo que sea posible la presencialidad en las aulas, después de un curso, el pasado, en el que el sistema de enseñanza ‘on line’ se puso prueba de nuevo para hacer frente a la expansión del coronavirus. Aunque no todo fue sobre ruedas, con dificultades, muchas, hubo en los campus un aprobado general –puede que raspado– en el examen de la enseñanza a distancia. Pero resulta evidente que sin presencialidad, la formación de los universitarios se resiente, y no solo desde el punto de vista académico. Volver a la enseñanza en vivo y en directo siempre que la evolución de la pandemia lo permita, ha de ser, por lo tanto, el gran reto del nuevo curso académico. Las tres universidades y la consellería llevan meses trabajando en un nuevo protocolo adaptado a la situación epidemiológica del momento y juegan ahora con la gran ventaja de que la inmensa mayoría de los estudiantes y los profesores están vacunados. Pero hay que seguir siendo prudentes porque nadie –el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no lo hizo ayer– descarta ya una sexta ola. Fuera del coronavirus, hay otros retos importantes en el nuevo curso, marcado en Galicia por el anuncio que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, realizó el viernes en A Coruña: el sistema universitario recibirá una inyección de tres mil millones de euros a través del nuevo plan de financiación, a repartir entre 2022 y 2026. Buena falta hará el dinero, nunca suficiente, para avanzar en la modernización y la internacionalización de los campus gallegos, en la mejora de la docencia y la investigación, o en la conexión fluida entre las aulas y el mercado laboral, todas ellas patas sobre las que ha de asentarse el futuro de la universidad, que es también el futuro de Galicia. Será también este año académico el de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, impulsada por el ministro Castells y que todavía está en su fase inicial y pendiente de ser negociada. Pretende, en tal caso, modernizar los campus y, entre otras cuestiones, frenar la endogamia y limitar el abuso de los contratos temporales entre el profesorado. Cuestiones todas ellas de gran importancia si lo que se quiere, al fin, es caminar hacia la excelencia en la docencia y la investigación, la asignatura ‘hueso’, para la que más habrá que hincar los codos. Que suene el ‘Gaudeamus Igitur’.