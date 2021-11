A Mariña habló, ahora actúese

huelga. Después de haber sufrido lo que no está escrito con las restricciones por la pandemia de covid, comercios, gestorías, locales hosteleros y demás negocios no están para perder ni un solo minuto de trabajo en este inicio de la recuperación. Sin embargo, la huelga general convocada este miércoles en A Mariña fue un éxito sin matices. Pese a las dificultades para llegar a fin de mes, la gran mayoría de las empresas no dudaron en bajar la persiana en señal de protesta por la crisis que azota la comarca –que vive con el corazón en un puño ante el posible cierre de Alcoa y Vestas–, además de reclamar unas infraestructuras y servicios del siglo XXI. Una reacción de trabajadores y vecinos que sólo se entiende partiendo de un convencimiento común: después de años marcados por la pérdida de empleos y por el continuo desmantelamiento de industrias, o luchan unidos por tener un futuro o el norte de Lugo se viene, literalmente, abajo. Burela, que acogió una multitudinaria marcha, Foz, Ribadeo o Xove fueron un clamor al que se sumaron PPdeG, PSdeG y Bloque. Todos coinciden en que se debe actuar para garantizar que la única planta de aluminio primario de España siga abierta en San Cibrao, en que la fabricación de componentes para la eólica no se fugue y en que esta parte de Galicia debe dejar de estar lejos de casi todo. El diagnóstico está claro. Ahora actúese.