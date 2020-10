A Mariña: la

alcoa Puede que Alcoa haya cerrado un capítulo con el anuncio de despido colectivo para 524 empleados. Sin embargo, la comarca de A Mariña, y con ella toda Galicia, no piensa dar por terminada la película. Más bien al contrario, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hablaba ayer muy claro cuando llamaba a redoblar esfuerzos empezando por exhortar al comité de empresa a impugnar el ERE por “fraudulento” y pedía al Gobierno seguir trabajando para conseguir la venta. No en vano, además del futuro de cientos de familias, también las de la industria auxiliar, lo que aquí está en juego va más allá de los dramas particulares que quedan por el camino, que ya es bastante. Hablamos de condenar al país a quedarse sin la única fábrica de aluminio primario para suministrar al mercado interno y esa decisión no puede estar en manos de una compañía, sino del Estado. Así las cosas, si la multinacional americana quiere cerrar hay y orientar su producción a otros territorios hay que asumir que es una estrategia lícita. Lo que no puede permitirse es que, cuando existe una posibilidad real para que el negocio siga adelante de la mano de un inversor, aplique el chantaje chulesco de que “si la fábrica no es mía no será de nadie”. Podrán intentar desactivar las cubas de electrólisis, complicando aún más las cosas. Pero pueden estar seguros: la lucha no se apagará.