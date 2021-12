A ollada de David Pantaleón galardoada no Novos Cinemas

AUDIOVISUAL A película favorita do público na recente edición do festival Novos Cinemas de Pontevedra ten detrás a ollada de David Pantaleón, director de Rendir los machos. Ese xurado deste certame vén de darlle un premio por como traballa a composición, a fotografía e a sucesión dos planos. E todo cunha trama onde Pantaleón fala da relación entre o rural e o urbano e rescata a tradición dun xeito especial grazas ao traballo dos seus intérpretes/personaxes, ben coidados mesmo na fala que na estética. Esta distinción do público, escollida polas persoas que asistiron ás salas de cinema nesta nova edición do festival da cidade do Lérez, amosa ata que punto paga a pena facer cine distinto, filmes que atopan novos camiños para contar sentimentos universais coas verbas da emoción, que no caso deste cineasta atopan a ovación do público.