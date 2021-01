A Real Academia Galega vai a máis con Víctor Freixanes

CULTURA Aínda que algúns queiran ollar para outra paisaxe, camiñamos no século XXI, tempo onde os nosos rapaces aíndan levan libros pero tamén tablet, por iso convén coidar os recursos dixitais e nesa liña van os esforzos do presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor Freixanes. Un exemplo de bo traballo é o éxito do Dicionario da RAG, cunha web que pechou 2020 cunha media de máis de 105.000 buscas diarias. As procuras disparáronse a partir do primeiro estado de alarma e o esforzo do equipo que dirixe Freixanes fixo que esta ferramenta cultural que funciona dende o ano 2013 atendese todo ese boom de procuras. Sen dúbida, un intelectual de hoxe debe ter moi en conta a era dixital para dese xeito sumar, e iso faino ben o presidente da Real Academia Galega, institución que nos axuda nestes tempos de inverno cultural.