A Rianxeira, un buen presagio para Feijóo

Además de ser un icono de la música tradicional gallega, A Rianxeira ganó popularidad en España en los últimos años gracias al fútbol. En especial de la mano del Celta de Vigo, en cuyo estadio se entona con pasión en las tardes de grandes victorias. No pudo ser este sábado, pues tres penaltis “rigurosos” y un tanto anulado muy discutible hicieron imposible cualquier intento de Iago Aspas y compañía por tumbar al Real Madrid. Los méritos sobre el campo no suelen contar demasiado en este deporte, al revés que en la política, donde el currículum y la hoja de servicios deberían siempre estar por encima de las estrategias. Una actividad en la que sí hubo triunfo autonómico este fin de semana, que permitió que uno de nuestros símbolos culturales más representativos retumbase en Sevilla a modo de celebración. Fue la banda sonora elegida por la delegación del PPdeG durante el XX Congreso de los populares para acompañar la goleada de Alberto Núñez Feijóo, coronado líder nacional de forma incontestable y sin ningún tipo de polémica con más del 98 % de los votos. El de Os Peares, un pueblo volcado con su hijo más ilustre, accede a la planta noble de Génova 13 por la puerta grande con el claro objetivo de ganar y gobernar. No lo tendrá fácil, aunque de su lado posee herramientas potentes: experiencia, balance de gestión y “referentes” como Mariano Rajoy, con quien se fundió en un abrazo una vez proclamado, ante una Isabel Díaz Ayuso, a la derecha de ambos, a la expectativa aplaudiendo. El expresidente nacido en Santiago con vitola de pontevedrés representa la última etapa gloriosa del Partido Popular. Esa de las mayorías absolutas, interrumplidas por la irrupción de Podemos y Vox. El todavía titular de la Xunta aspira a pilotar la próxima. Rajoy tuvo que lidiar con un período de crisis –como el que le espera al siguiente inquilino de La Moncloa–, donde además del agujero en las cuentas públicas y la recesión hubo un intento de secesión en Cataluña, con proclamación de independencia incluida y después paralizada por Carles Puigemont. Feijóo, si llega a la residencia oficial, deberá enfrentarse a los efectos de la covid o la guerra de Ucrania pulsando las mismas teclas que entonces: habilidad y sentidiño. El futuro es inquietante, pero La Rianxeira, preludio de gestas sobre el césped, es un buen presagio para el PP... y, por extensión, para el país.