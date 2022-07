A un lío en el PSOE le sigue otro en UP

poca sorpresa. Tras 48 horas agitadas en el seno del PSOE, sin solución de continuidad y sin que nadie lo esperara, se conoce una nueva movida en el Gobierno que, esta vez, afecta a Unidas Podemos, así a Izquierda Unida y Podemos, los dos miembros de la coalición formada para coaligarse con los socialistas. La ministra de Derechos Sociales Ione Belarra anunciaba la destitución del actual secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, líder del PCE, persona próxima a Yolanda Díaz y defensor del proyecto de Sumar.

No se trata de un hecho aislado. Hace pocas semanas que Irene Montero se cargó, literalmente por falta de confianza, a Amanda Meyer, la número 2 del PCE que era su jefa de gabinete. Es decir, que en Podemos empiezan a ningunear sus socios y no se recatan a la hora de mostrarlo en público. Lo que muchos interpretan como mensajes directos a la vicepresidenta segunda que en los últimos tiempos no gana para disgustos por culpa del fuego amigo: le llega desde el gobierno y se lo acercan procedente del grupo que la aupó a ese puesto. El nombramiento de Lilith Verstrynge en lugar de Enrique Santiago es otro aviso a navegantes: Belarra y Montero colocan a su número tres en la ejecutiva de Podemos para marcar territorio. Dada la especial naturaleza de Lilith es de imaginar que a Alberto Garzón y Yolanda se le habrá puesto cara de póquer.