Abandonar el barco... si conviene

en el año 1990 se aprobó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que obligaba a los clubes de fútbol a asumir esa nueva figura legal. Los equipos dejaban de ser de sus aficionados, de aquellos sufridos socios que hacían malabarismos para poder pagar sus abonos. La experiencia, en conjunto, no fue muy satisfactoria. Santander, Málaga o Valencia pasaron o pasan momentos delicados a causa de la mala gestión de quien se hizo con el control más por un capricho o por figurar que por trabajar por el bien de un escudo y una camiseta. En un momento dado el Club Deportivo Lugo contaba con dos opciones pero finalmente se decantó por Tino Saqués. Pero al igual que a los entrenadores, los malos resultados también ponen en la picota a quien se sienta en el principal sillón del palco. Las peñas lucenses quieren que Saqués venda el club porque no están contentas con su gestión. El dirigente no hace más que tomar de su propia medicina después de contratar a un sinfín de técnicos –trece en ocho temporadas–, muchas veces con destituciones sin sentido alguno. Pero no será tan fácil. El máximo accionista del equipo rojiblanco habla por primera vez de la posible venta, siempre y cuando se den las condiciones. Después de vender al máximo goleador, de cambiar de entrenador continuamente, de acabar con la ilusión de los aficionados, de situar al club al borde del descenso... habla de vender, y solo si le conviene. A buenas horas.