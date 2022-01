Abel Caballero va por el mal camino

En el mundo de la moda triunfa un principio acuñado por Giorgio Armani según el cual “la elegancia no consiste en ser notado, sino en ser recordado”. El secreto, según sugiere el diseñador italiano, famoso por sus vestidos puristas de colores apagados, no descansa en la profusión de adornos ni en un despliegue desmedido de fantasía, sino más bien en lo contrario. Por desgracia para los ciudadanos, las reglas que imperan en la pasarela no suelen coincidir con las que orientan la política. Una actividad en la que demasiadas veces sus protagonistas intentan simplemente que se les vea, aunque lo que propongan chirríe a los ojos de cualquier espectador imparcial o con un cierto sentido crítico. Que se lo digan a Abel Caballero, experto como pocos en oscurecer todo lo que hacen los demás para poner el brillo y las luces siempre sobre sí mismo. Las de los renos, estrellas y muñecos de nieve que adornan estos días las calles de Vigo con hasta once millones de leds y las de las cámaras de televisión a base de declaraciones llamativas. Las últimas, que no novedosas, giraron este lunes en torno a un asunto que obsesiona de forma recurrente al mediático regidor: el Xacobeo. Y es que por lo visto, al también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), le parece fatal que la Xunta centre parte de sus esperanzas de recuperación económica para este 2022 en el tirón del Año Santo, que según alega en la urbe olívica “no existe”. Tanto es así que el socialista acusa al presidente Alberto Núñez Feijóo y a su número dos, Alfonso Rueda, de reírse de su ciudad por defender que los peregrinos que acuden a Galicia son una potente fuente de riqueza. Una afirmación de la que dan fe bares, restaurantes, hoteles, agencias de viajes y todo tipo de negocios que gracias a este acontecimiento podrán hacer más caja e incluso crear empleo para otros, lo cual no parece ni mucho menos motivo de burla sino de alegría. La misma felicidad que debe sentir el poderoso primer edil socialista cuando presume de establecimientos abarrotados gracias a la decoración y las atracciones de Navidad impulsadas por su Ayuntamiento y hacia las que no se conoce ninguna campaña en contra. Ni por parte del Gobierno autonómico, ni mucho menos del Concello Santiago o de los compostelanos, que no tienen la culpa –sí el orgullo– de ser el epicentro de una tradición secular, cada vez más atractiva y que es símbolo de unión entre pueblos y no de enfrentamiento como buscan algunos. Una actitud con la que Caballero va –en este caso nunca mejor dicho– por el mal camino.