Abonos gratuitos, sí. Servicio, también

en los tiempos de superinflación que vivimos, la entrada en funcionamiento de los bonos gratuitos para viajar con Renfe supone, sin duda, una alivio para los bolsillos de quienes se tienen que desplazar a diario por motivos de trabajo o para estudiar. Que te posibiliten viajar gratis en tren –aunque solo sea hasta final de año– tiene además la ventaja colectiva de que nos ‘enganchemos’ a usar el transporte público más sostenible y que nos ‘desenganchemos’ del uso del coche particular. El medioambiente y nuestra economía nos lo agradecerán. Todo muy positivo hasta que el servicio falla porque de tanto éxito – 28.000 personas en Galicia han pedido los abonos– el servicio ferroviario no es capaz de atender la demanda o lo hace regulín. Cierto es que Renfe, ante la previsible avalancha de viajeros, ha aumentado las plazas disponibles en los trenes –14.000 más en la oferta semanal–, pero los usuarios siguen quejándose de retrasos, viajeros que se quedaron en tierra porque no tenían sitio o asientos que se vendieron dos veces. Aunque el curso, en la universidad y en los institutos, comenzó ya la semana que acabamos de cerrar, será ésta cuando arranque de verdad. Es previsible, por lo tanto, que aumente todavía más la demanda del servicio de trenes. Ojalá Renfe haya tomado nota y afine la oferta. No vaya a ser que todo lo bueno de los abonos se tire por la borda.