SEÑALAN los expertos que una crisis es estructural cuando el problema no se circunscribe a un periodo concreto marcado por unas circunstancias adversas que pueden variar, sino a una base equivocada o caduca que resulta necesario cambiar de raíz. De lo contrario, el conflicto permanecerá aunque la situación general mejore para otros sectores. Pues bien, está clarísimo que la crisis que padecen los tres aeropuertos gallegos en absoluto es coyuntural a causa de la pandemia, sino estructural de libro, y por lo tanto el problema no se arreglará por sí solo cuando el coronavirus se convierta en una pesadilla del pasado. Dentro de unos meses, en cuanto el turismo empiece a recuperar algo de pulso, Lavacolla, Alvedro y Peinador experimentarán, lógicamente, un fuerte incremento de pasajeros, y eso servirá de excusa a muchos políticos irresponsables para afirmar que Galicia no tiene por qué cambiar su nefasta política aeroportuaria. Algunos, incluso, se empeñarán en destacar hasta el hartazgo el crecimiento de viajeros que ha experimentado tal o cual destino, aunque una vez más intentarán no comparar esas cifras con las del aeropuerto de Oporto, porque la realidad volverá a demostrar de forma machacona que la terminal lusa mueve ella sola más del doble de usuarios que las tres gallegas. Además, cuando la pandemia toque a su fin las instalaciones de Sá Carneiro volverán a funcionar como un tiro debido a que el vaciado actual es, insistimos, derivado de unas circunstancias concretas, no porque el sistema haga aguas sin remedio. En Galicia, sin embargo, seguiremos sumergidos en un problema estructural que no se corregirá hasta que nuestros gobernantes lo acepten y tengan los arrestos necesarios para arreglarlo. ¿Cómo? Poniendo fin al absurdo minifundio aeroportuario made in Galicia. Ni más ni menos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista