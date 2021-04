Absurdo total en la Casa da Xuventude

EN EL COLMO del absurdo, ciertos colectivos que nadie sabe muy bien a quién representan han puesto el grito en el cielo porque el Ayuntamiento de Santiago ha tenido el arrebato dictatorial de cambiar la cerradura de la Casa da Xuventude sin tener el decoro de informarles y consultarles a ellos. Según dichas asociaciones, Raxoi debería haber negociado dicha acción con la “asemblea de Autoxestión da Casa do Matadoiro, formada polas colectivas e individualidades que dende fai máis de 5 anos xestionan e utilizan a Casa para organizar actividades de tipo cultural, social, deportivo, etc...”, aunque resulta muy difícil entender por qué un gobierno municipal tiene que pedir permiso a alguien para actuar en un recinto de titularidad pública que pertenece, por lo tanto, a todos los ciudadanos, no solo a quienes, por la cara, creen tener algún tipo de derecho exclusivo sobre él. De todas formas, estos lodos vienen de los desquiciados barros que en su día, cuando alcanzaron el poder, esparcieron con gran alegría los irresponsables y sectarios responsables de Compostela Aberta, que entregaron la gestión y hasta las llaves de un complejo público a colectivos afines con el fin de que organizasen en su interior lo que les viniese en gana. Lo malo es que ahora, superada aquella situación de difícil encaje jurídico, dichos abanderados de la “autoxestión” siguen creyendo que el inmueble es suyo y que cualquier cambio ha de ser negociado con ellos. Estamos, en fin, ante un nuevo y surrealista capítulo relacionado con una casa feísima que no solo chafa la estética de una de las rúas más emblemáticas del casco histórico, Virxe da Cerca, sino que encima ciega la entrada al bellísimo parque de Belvís. ¿De verdad merece la pena mantener ese adefesio en pie? No, no y no, pero aquí seguimos esperando a que la cordura llegue al pazo de Raxoi.

BEATRIZ CASTRO/Periodista