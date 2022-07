Abuelos y andadores de zancos

a lo largo del año se celebran muchos días dedicados a múltiples temas y colectivos. Hay un Día Internacional del Tatuaje, un Día Internacional del Autocuidado y hasta un Día Mundial de Andar con Zancos (no es coña). Por fortuna también, sin minusvalorar a nadie, hay fechas dedicadas a asuntos importantes y que requieren una especial atención, sobre todo las que sirven para impulsar la lucha contra numerosas enfermedades, los derechos humanos en general y los de las mujeres en particular. Anteayer festejamos uno de esos días destacados, el de los Abuelos, que en Santiago alcanzó una gran relevancia gracias a la implicación de personas tan destacadas como el arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio o el archifamoso padre Ángel. Hacer un reconocimiento anual a los abuelos es de justicia en un país en el que los mayores cada vez juegan un papel más fundamental en el funcionamiento de la sociedad, aunque pocas veces su labor es reconocida en su justa medida. Infinidad de jubilados se encargan cada día de llevar a sus nietos al colegio, permitiendo así que los padres puedan organizar mejor sus horarios laborales; otros muchos se ocupan también de darles de comer y cenar, y casi todos siempre están disponibles cuando tienen que ejercer de niñeras full time sin cobrar ni un chavo. Eso, claro, mientras son relativamente jóvenes y no tienen problemas de dependencia, porque cuando pierden las fuerzas se convierten en un problema para no pocas familias. Abuelos. Tendríamos que dedicarles muchos más día del año... sea dicho con el permiso de los andadores de zancos.