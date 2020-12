las luces (pocas) se abren paso a duras penas entre las sombras (muchas) para iluminar débilmente un escenario económico carcomido por la pandemia del coronavirus. Del mismo modo que aceptamos pulpo como animal de compañía, podemos arriesgarnos a considerar una buena noticia que el mercado laboral español haya recuperado en noviembre, por primera vez desde marzo pasado, la cota de diecinueve millones de afiliados. Moderan, sin embargo, este brote verde de optimismo dos datos paralelos: el paro aumentó en más de veinticinco mil personas y se acerca otra vez al techo de los cuatro millones, y los protegidos por el paraguas de los ERTE siguen creciendo camino de los setecientos cincuenta mil. Sin caer en el pesimismo enfermizo, la evolución del mercado laboral confirma que queda mucho camino por recorrer –hay ahora doscientos treinta mil afiliados a la Seguridad Social menos que en febrero, por ejemplo– para recuperar la normalidad anterior al estallido de esta pavorosa crisis sanitaria. Tampoco los datos de contratación permiten tirar cohetes, con un desplome interanual de prácticamente seis millones: más de veinte millones de contratos de enero a noviembre de 2019, menos de quince millones en idéntico periodo de 2020. Ese es el retrato, con una tendencia de fondo positiva en los datos desestacionalizados de afiliación, sí, pero también con escaso dinamismo en un mercado laboral al que salva de la asfixia el balón de oxígenos de los ERTE. Uno detrás de otro, los informes nos ponen frente a una realidad incómoda y preocupante que se resume en que España no suturará las heridas de la crisis COVID hasta al menos 2023. Lo acaban de advertir los expertos de la OCDE y solamente nos queda encomendarnos al Apóstol Santiago para que sus previsiones se moderen, como se moderaron las que el club de los países ricos hizo la primavera pasada. Ni el desempleo escalará hasta el aterrador techo del 25 %: se quedará en el entorno del 16 %, y bien nos llega. Ni el consumo de las familias se hundió un 17 %: caerá un 14 %. Ni la deuda pública se desmelenará hasta rozar el 130 % del PIB: se comerá el 117 %, que no es pequeño bocado. Quien no se consuela es porque no quiere, pero en el espejo de la realidad seguimos viendo más sombras que luces. Sabemos ya que la economía no rebotará en V y que la recuperación en España será gradual e incompleta, y tenemos que prepararnos para el segundo peor batacazo del G-20, solo con Argentina por delante. ¿Catastrofismo?, no, gracias. ¿Preocupación?, toda y un poco más. La pregunta del millón es si, visto lo visto, aceptamos pulpo como animal de compañía.