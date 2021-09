Adiós quinta ola

EL DEBATE generado en torno a la conveniencia, o no, de permitir a los locales de hostelería servir en las barras convertirá el regreso a los mostradores de los bares en una de las escenas que guardemos en nuestro imaginario colectivo como símbolo de la era postpandémica. No significa, ni mucho menos, que vaya a suponer un cambio radical en nuestras vidas. Su valor como símbolo de que caminamos ya hacia cierta normalidad es que la hostelería, uno de los sectores que más ha sufrido durante esta pandemia, recupera un espacio perdido, y que el ocio y las relaciones sociales empiezan a parecerse, un poco al menos, a cómo eran antes de la pandemia. El regreso a las barras será una realidad en Galicia a partir del 15 de septiembre, aunque por ahora sólo podrá hacerse de manera individual o con una persona conviviente. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que sabe bien cuando da buenas noticias a los gallegos, hizo coincidir el anuncio ayer con una despedida oficial. “Galicia –dijo– da por concluida la quinta ola, tras sortear la cuarta”. Dos titulares que van unidos en la lógica aderezados de un tercero: que ya no se vacuna el que no quiera (pocos, por fortuna) y que el 19 de septiembre es la fecha que se ha marcado el Sergas para llegar al 100 % de la población diana vacunada. Mientras decimos adiós a otra ola –¡ojala fuese la última!–, persiste el debate en torno al certificado de vacunación contra la covid. La Xunta insiste en que sería un buen instrumento para regular el acceso a la hostelería y confía en que, después del varapalo del TSXG, sea el Supremo el que le dé la razón. La tiene el presidente Feijóo cuando esgrime que otros países en la Unión Europea utilizan el pasaporte del coronavirus con normalidad. Este mismo martes, Suiza anunció que lo exigirá a partir del próximo lunes para entrar en bares, restaurantes, gimnasios, cines, museos, piscinas y otros lugares públicos. Pero aquí el certificado solo vale para volar. Cosas de la ley, o de la ausencia de una norma específica sobre pandemias, que es por lo que pelea quien más manda en San Caetano. A falta de pasaporte, la hostelería ha ganado un nuevo protocolo que da al sector estabilidad y deja en manos de cada establecimiento su nivel de restricciones. La filosofía es: a más medidas de seguridad en el local, más aforo. Salvo casos extremos, la incidencia ya no será determinante y, sobre todo, bares y restaurantes no tendrán que estar pendientes de las decisiones que tome el comité clínico en cada una de sus reuniones. Otro paso para ganar normalidad. Sin lágrimas en los ojos, Galicia se aleja de otra embestida.