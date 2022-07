¿Afrontar la crisis o ser la orquesta del Titanic?

Al igual que un gran buque no suele irse a pique en un abrir y cerrar de ojos, sino tras emitir señales que presagian la catástrofe, un país como España tampoco se hunde en dos tardes. Antes de entrar en una profunda recesión, la economía también avisa del peligro a través, por ejemplo, de las previsiones que realizan instituciones y laboratorios, tanto oficiales como privados. Proyecciones como las del BdeE, la OCDE, la AIReF y un largo etecétera de organismos que cada vez que tienen la oportunidad revisan a la baja sus perspectivas, a modo de alarma de que hay que hacer algo urgentemente. Hace bastantes meses que los actuales Presupuestos elaborados por La Moncloa quedaron en papel mojado, pues vaticinaban una inflación del 1,6% –supera el 10%–, a la par que anunciaban para este año un aumento del PIB del 7%, rebajado ya al 4%. Teniendo en cuenta que durante 2020, marcado por la pandemia, la caída de la riqueza rozó el once por ciento, nuestro territorio es de los más rezagados en la recuperación, a lo que ahora se añaden amenazas como la guerra de Ucrania y muy especialmente la subida desbocada de la inflación, que ahoga a millones de familias. Con este telón de fondo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, apuesta de nuevo por la mano tendida frente a la “profundísima crisis” que viene y este martes ofreció su ayuda al Ejecutivo central para elaborar unas cuentas de emergencia de cara a 2023, centradas en las necesidades de los hogares y no en mirar de reojo a las elecciones, ni en contentar a determinados socios de legislatura. Un documento que sea realista, alejado de la euforia y el gasto descontrolado, con gestos de solidaridad hacia los ciudadanos como recortar el gasto superfluo –empezando por los 22 ministros–, además de devolverles una parte de 15.600 millones recaudados a mayores a causa del incremento de precios. Un planteamiento serio, al que Pedro Sánchez no debería dar la espalda. Con las urnas a la vista, tampoco le vendría mal al PSOE lucir centralidad frente al extremismo de Podemos, ERC o Bildu y vender sentido de estado y capacidad de poder entenderse con el PP para evitar un batacazo épico. La segunda opción es imitar a Zapatero en 2007, decir que aquí no pasa nada y seguir la fiesta, al estilo de la orquesta del Titanic. ¿Reaccionará este vez el mandatario socialista o continuará enrocado en su famoso “no es no”?