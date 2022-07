Agua y sudor frente al devastador fuego

INCENDIOS. La gran ola de incendios que está devastando España, también Galicia, no es imputable esta vez –al menos de forma íntegra–, a la acción de los pirómanos ni a descuidos o imprudencias. Tampoco parece que se pueda señalar a las administraciones. Siempre es posible intensificar, por supuesto, las tareas de prevención, así como intentar repoblar el rural mejorando sus condiciones de habitabilidad. Esta vez, sin embargo, un cóctel explosivo formado por las altas temperaturas y las tormentas cargadas de aparato eléctrico, unidas a los vientos que están dificultando la extinción, son las que están detrás de la propagación de las llamas. Una catástrofe desde el punto de vista ecológico que invita a seguir combatiendo el cambio climático, pero especialmente personal. Este domingo, los vecinos de Pobra de Brollón y Carballeda vieron la tragedia muy cerca. A las puertas de sus viviendas, que tuvieron que ser desalojadas. Hay aldeas en Galicia asediadas por las llamas, núcleos vaciados y carreteras cortadas, que dan fe de una situación crítica. A la angustia de ver sus vidas en riesgo, se une el temor para los vecinos de perderlo todo. No sólo sus casas y los enseres que hay en ellas, sino también sus animales o tierras de cultivo. Los equipos de bomberos, unos héroes, siempre lo dan todo. Pero ante este drama, además de las litros de agua, hará falta un plus de sudor.