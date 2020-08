Ahorrar agua en el país de los mil ríos

cambio climático. Pese a ser ‘El País de los Mil Ríos’ como el genial Álvaro Cunqueiro la definió en su momento –en referencia a los muchos caudales que cruzan su territorio–, a Galicia ya no le sobra el agua. La comunidad también puede vivir episodios de intensa sequía, como los registrados veranos atrás, y no sólo no debe desperdiciar sus recursos hídricos sino que debe mimarlos. Bien lo sabe la Administración, que a la vista de los efectos que provoca el cambio climático – y que ya cada vez se discuten menos– está muy al pendiente de la calidad de las lagunas y embalses que pueblan nuestra geografía. Con unas épocas estivales que según auguran los expertos serán cada vez más prolongadas y con menos lluvias no se puede derrochar ni una gota. Un objetivo que también necesita de la complicidad de los ciudadanos, que deben pasar página de aquellos tiempos cada vez más lejanos donde las duchas eran interminables y en los que cerrar el grifo para lavarse los dientes era una utopía. Total, para qué... El líquido elemento no es un recurso infinito, como se pensaba, sino que también puedo agotarse incluso en el Noroeste peninsular. Conviene mentalizarse y aplicarse desde ya en este objetivo antes de que, como decía otra grande, Rosalía de Castro, el “Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos” se convierta, literlamente, en realidad.