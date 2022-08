Ahorro energético: ¿balance serio o idea luminosa?

Por convicción en unos casos, por evitar una disparatada factura en otros, o por imposición del Gobierno de turno, parece que el ahorro energético es un ejercicio inevitable. En este empeño, acelerado por la lucha contra el cambio climático y la guerra en Ucrania, el Ejecutivo central puso sobre la mesa un primer plan –en septiembre se espera una segunda oleada– que incide, básicamente, en moderar la temperatura del aire acondicionado o la calefacción y en que los comercios dejen a oscuras sus escaparates a las 22,00 horas . Una hoja de ruta muy criticada por partidos como el PP y varias CCAA ante la falta de diálogo, pero que desde La Moncloa, donde con las encuestas aupando a Feijóo urge apuntarse algún éxito que llevarse a la boca, tienen prisa por rentabilizar. Ansiosos por apagar las voces discordantes, a algún asesor del Ministerio de Transición Ecológica se le encendió la bombilla y pensó que tan sólo una semana después de ponerse en marcha era ya buen momento para hacer balance “provisional”. Por ahora, como indicó la responsable del departamento, Tesesa Ribera, se imponen las luces y desde que comenzó a aplicarse el Real Decreto, la demanda eléctrica descendió un 3,7% en España. “Una reducción importante en plena ola de calor”, apuntó contenta, pues el resultado encaja en las previsiones, valorando “la sensibilidad de los ciudadanos en un contexto complicado”. Sin embargo, entre el resplandor de satisfacción que emana del poder y las sombras que surgen desde la oposición, hay una realidad que requiere muchos más esfuerzos que quitarse la corbata o echar mano del abanico a 40 grados: la gran mayoría de los edificios –más de la mitad– superan los 40 años en nuestro país y no están bien aislados. De este modo, buena parte del trabajo que hacen los radiadores se escapa por el techo, las paredes o las ventanas. Y por si fuera poco, no llega a un 20 % el número de propietarios que muestran interés por la eficiencia de su vivienda, aunque invertir en ella no sólo aumenta el valor sino que rebaja varios recibos. Queda por tanto mucha obra por hacer si de verdad queremos tomarnos en serio este asunto, más allá de un destello con tintes electoralistas. Economizar energía es y será prioritario, pero colgarse medallas en siete días parece, nunca mejor dicho, empezar la casa por el tejado. Una idea luminosa para brillar en los titulares y poco más.