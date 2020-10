Aire excelente, calles pringosas

COMPOSTELA acaba de recibir el II Premio Aire Limpio, que la acredita como la ciudad española menor de cien mil habitantes más comprometida con el control de la contaminación ambiental. Dicho reconocimiento debe alegrarnos, porque es un hecho palpable que el aire que respiramos en Santiago da mil vueltas, en lo que a pureza se refiere, al de otras muchas urbes que amanecen a diario bajo un gran hongo negruzco conformado por millones de partículas tóxicas, pero no menos cierto es que la capital gallega ha perdido en los últimos años un sinfín de puntos en lo que a limpieza general se refiere. Y eso a lo mejor no afecta a la nariz, los bronquios y los pulmones, pero sí salta a la vista que lo que antes era una ciudad cuidada y pulcra se ha convertido en un abanico de calles pegajosas por las que apenas pasan, si es que pasan, aquellos cochecillos dotados con cepillos giratorios que dejaban todas las aceras niqueladas. En cuanto a los contenedores de basura, mejor no hablar, porque muchos acumulan más desperdicios fuera que dentro, su olor es nauseabundo y nadie parece tener muchas ganas de querer mejorar su imagen. Toda esa decadencia empezó y alcanzó su máximo nivel de dejadez durante el desgraciado mandato de Martiño Noriega, un ecologista de boquilla que dejó la ciudad hecha unos zorros, pero la mejora se está tornando demasiado lenta. Los parques sí han mejorado algo su aspecto y la basura acumulada se recoge antes, pero muchas calles siguen presentando una imagen desaseada y pringosa justo en un momento en el que la desinfección debería ser máxima. ¿Premios al aire que respiramos? Bienvenidos sean, aunque ojalá pronto estemos en condiciones de recibir otros relacionados con la pulcritud urbana. De momento, más que un galardón merecemos un buen capón.

BEATRIZ CASTRO/Periodista