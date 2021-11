Al final, tendrá que ser por penaltis

santiago El contrato para la limpieza y recogida de residuos de Santiago tiene ya demasiados trienios. Se adjudicó en 2005 con un plazo de diez años, en los que la ciudad vio nacer un importante número de polígonos residenciales e industriales, y se prorrogó cinco más, desde 2015, sin adaptarse a las nuevas necesidades. Se supone que esa prórroga se debería haber aprovechado para realizar una nueva licitación adaptada a las nuevas necesidades y, sobre todo, con un nuevo material, que siempre se incluye en el apartado de mejoras cuando se presentan las ofertas. Pero como no hubo concurso, ahí siguen vehículos y contenedores acumulando años y averías. Por si fuera poco, entre las repercusiones de la pandemia hay que contar también las que han afectado a la generación de residuos. De un lado, el confinamiento animó a muchos a hacer limpieza de trasteros, y las calles se llenaron de los resultados de este vaciado. De otro, también impulsaron las reformas en los domicilios, por si acaso hay que pasar otra temporada a cubierto, por lo menos hacerlo con las mayores comodidades. Si a ello le sumamos que las nuevas modalidades de compra online generan más residuos por los envoltorios y no incluyen servicios como la retirada de los electrodomésticos, el problema está servido. Por otro lado, tampoco es cuestión de acelerarse, porque un contrato de este tipo no puede hacerse a las bravas, que luego pasa como con la Escola de Música, y hay que acabar desdiciéndose y tratando de anular la concesión. En 2015 era el momento para empezar a redactar los pliegos, pero entonces no se hizo, y ahora el problema es que ni más prórrogas caben, y ni siquiera queda la posibilidad de adoptar más medida que tratar de aguantar como se pueda hasta que esté en marcha una nueva concesión. Por parte de la empresa, pero también de los ciudadanos, tratando de cumplir toda la normativa a la hora de deshacerse de los residuos.