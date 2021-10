Alarmante incremento de las desigualdades

RECUPERACIÓN CON MATICES. Este puede ser el resumen del último informe de coyuntura económica de Galicia que fue presentado ayer. Cara y cruz de la misma moneda: una parte de la sociedad se enriquece mientras que la otra no para de empobrecerse. Sin matices. Nuestra comunidad sigue la pauta marcada por las consecuencias de esta pandemia que en todo el mundo aumentó la fortuna de los superricos y arrojó a la pobreza a millones de personas. Hace unos meses la ONG Oxfam, basándose en datos de Forbes y del Credit Suisse, alertó de que los multimillonarios aumentaron su riqueza en 3,21 billones de euros entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 y en lo que llevamos de año la cifra no deja de aumentar. En España la situación es similar y ocho de las once mayores fortunas del país no han dejado de acumular riqueza; el número de contribuyentes con rentas por encima de los 600.001 euros no dejó de crecer, según datos de la Agencia Tributaria, y se alcanzó una cifra histórica de 1.147.000 personas millonarias, de acuerdo con el último estudio de Global Wealth Report 2021. El Foro Económico de Galicia hizo público su informe de coyuntura, correspondiente al tercer trimestre, que camina en la misma dirección: se agrandan las diferencias entre ricos y pobres. Por un lado se consolida la recuperación al producirse un crecimiento notable, en definición de los autores, con un incremento de PIB del 17,5% impulsado por “la demanda interna y el consumo, tanto privado como público, y sobre todo a la inversión. Hemos recuperado el optimismo y la confianza, con una demanda interna muy potente”, señala el catedrático de Economía Aplicada, Fernando González Laxe. También destaca que todos los indicadores parecen volver a un escenario previo a la pandemia. Pero esa luz optimista se ensombrece con la letra pequeña en la que se subraya que la reactivación de una parte de la sociedad viene acompañada de un aumento de las desigualdades que se puede cuantificar en más de 230.000 personas que viven en Galicia en situación de pobreza severa y tienen dificultades muy serias para cubrir sus necesidades básicas. Alertan los economistas del Foro que se incrementa el número de desempleados de larga duración, las tasas de temporalidad son inasumibles y que los jóvenes no encuentran empleo. Este escenario, según Santiago Lago, está provocando problemas sociales como el alcoholismo, la depresión o los suicidios, íntimamente vinculados a la situación económica personal y del país. Llegados a este punto, sobran las palabras.