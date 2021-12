Alberto Lema e o bo narrar das liortas de poder na Galicia actual

MERECIDO PREMIO. O escritor e filólogo vimiancés Alberto Lema Suárez alzouse este ano co XXIII Premio de Novela Manuel García Barros, un galardón que suma a súa ampla traxectoria e bagaxe no mundo da narrativa, destacando as novelas Da máquina, Unha puta percorre Europa ou Sidecar, coa que gañou o premio literario Ánxel Casal. Nesta ocasión, Lema foi o elexido polo xurado pola súa novela e Pazo do inverno, da que destacan a súa capacidade para recrear unha ficción coas loitas de poder e os fíos que se tecen entre política, xornalismo e esferas empresariais, achegando ao lector, sen pretendelo, a un retrato dun período político moi recente na historia galega. Tamén destaca a lograda caracterización dos personaxes, o suxestivo dos diálogos, a habelencia para recrear atmosferas e sucesos, así como a intelixente inserción de recursos parateatrais. Parabéns