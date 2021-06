Algún tiempo pasado sí fue mejor

YA HAN PASADO veintidós años, manda bemoles, desde aquel histórico día en que los Rolling Stones aterrizaron en Lavacolla para ofrecer un concierto en el Monte do Gozo. Fue un 15 de junio de 1999, cuando Galicia acogía con frecuencia espectáculos con un tirón extraordinario y los veranos se convertían, para los amantes del mejor rock, pop y blues, en un obligado peregrinaje por el triángulo conformado por Santiago, Vigo y A Coruña. Un día tocaba Prince, pocos días después le tocaba el turno a Madonna o Van Morrison y de vez en cuando por aquí también desembarcaban Ray Charles, el boss Bruce, Sting o el alocado Jagger y sus satánicas majestades. Todo aquello fue mucho antes de que la música triunfita lo invadiera todo y de que el insoportable reguetón se convirtiese en el soniquete habitual de cualquier fiesta o velada. Y también quedaba una eternidad para que raperos tan malos como el tal Pablo Hasél y otros tantos de su cuerda se convirtiesen en una especie de ídolos para los amantes del mal gusto y de la pobreza rítmica y lírica. Aquel 15 de junio fue un día memorable. Decenas de miles de personas abarrotaron Compostela para asistir a un espectáculo memorable y nadie salió decepcionado, aunque es justo reconocer que los Rolling estuvieron aún más sublimes, justo un año antes, en el concierto que ofrecieron en un Balaídos ansioso de bañarse bajo los puentes de Babilonia. Allí Jagger estuvo más comunicativo, Richards se lució con las guitarras y Like a Rolling Stone sonó de una forma tan brutal que casi nadie añoró la versión original del maestro Dylan. Han pasado veintidós años y los acordes del Jumpin´Jack Flash y de Brown Sugar siguen resonando, libres y salvajes, en el Monte do Gozo. ¿De verdad el tiempo pasado no fue mejor? Quizá, pero a veces lo parece.

BEATRIZ CASTRO/Periodista