¿Alguna vez has visto la lluvia?

en los años 60 del pasado siglo, cuando bandas como The Beatles, los Rolling o The Who arrasaban en todo el mundo, en España no era nada sencillo hacer música rock. La dictadura no bendecía, más bien todo lo contrario, a los melenudos de turno que amaban las guitarras eléctricas y la sociedad, en su conjunto, prefería escuchar a Raphael o a María Dolores Pradera que a esos jóvenes que apostaban por el rock y vestían a veces de forma estrafalaria. Pese a todo, nuestro país vio nacer grupos poperos y rockeros muy potables que pronto empezaron a arrasar en ventas... y Compostela no se quedó atrás. Hoy, al ver fotos de aquella época, resulta curioso comprobar cómo los pioneros del rock español vestían de una forma muy similar al estilo beatle de la primera etapa, con trajes oscuros ajustados, corbatillas y flequillos, o desafiaban a sus padres y maestros luciendo un look más atrevido a golpe de vaqueros acampanados, camisas psicodélicas y greñas cuidadosamente descuidadas, todo ello cuando el intercambio de información entre Reino Unido y EEUU, donde se cocía el bacalao, con Madrid o Galicia consistía en unas pocas portadas de discos y cuatro revistas musicales. El próximo día 25, en el colegio La Salle, varias de esas bandas compostelanas legendarias que aún siguen en activo, como Los Potes o The Music Stars, ofrecerán un conciertazo solidario a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple. Será un excelente momento para aplaudir a los pioneros del rock y recordar la excelente música que se hizo en aquellos años. Que suene ya, bien fuerte, Have you ever seen the rain. Por ejemplo.