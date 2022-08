Ames y Salceda: dos oasis en medio de un desierto

Galicia, no es ningún descubrimiento, destaca por su belleza natural. Paisajes verdes –mientras el cambio climático no los arruine–, playas paradisíacas y archipiélagos famosos como Cíes u Ons, que atraen tanto a vecinos como a turistas. Sin embargo, lo que no sabíamos hasta ahora es que la Comunidad cuenta con dos nuevas islas: Ames y Salceda de Caselas. Por desgracia, como el lector ya imaginará, no hablamos de superficies que haya emergido repentinamente del fondo del océano y luzcan imponentes frente a alguna ría, con sus arenales y palmeras. Nos referimos a un horizonte mucho más desolador: el desierto demográfico que padecemos y en la que ambas poblaciones son el único oasis. Dos localidades que, por ahora, permanecen inmunes a una especie de epidemia que masacra a los restantes concellos sin que nadie descubra el ansiado remedio. Después de más de tres décadas con saldo vegetativo negativo, la diferencia entre los gallegos que nacen y los que mueren volvió a ser desventajosa en 2021, según los datos del IGE, con -18.804 personas. Un panorama casi tan negro como el que están dejando los incendios forestales este verano. Para dar con el último ejercicio en el que se registraron más alumbramientos que óbitos hay que retrotraerse nada menos que a 1987. A partir de ahí, una época en la que no existía Internet ni teléfonos móviles y el vídeo era todavía una novedad, comienza un declive que se fue extendiendo años tras año hasta coparlo casi todo a día de hoy. Con razón, no es para menos, los alcaldes de estos pueblos califican como un lujo poder ver las plazas llenas de niños. ¿Cuál es el secreto?, se estarán preguntando sus colegas. En este caso no hay gran misterio. Son zonas cómodas y tranquilas para residir y además cuentan ambas con una situación territorial estratégica, al estar cerca de dos grandes ciudades. Una a un paso de Santiago y la otra de Vigo. Con todo, no hay más que poner un pie fuera de sus entornos para darnos cuenta de que la raíz del problema está lejos de solucionarse. Frente a otros continentes, formar una familia no es una prioridad para muchos jóvenes en Europa, mientras que aquellos que sí desean hacerlo se topan con otros problemas como la falta de empleo, los bajos salarios o las dificultades para conciliar. Los entierros se imponen a los bautizos en 311 de los 313 municipios. Una vista que, en este caso, más que un tesoro natural, muestra un abismo muy peligroso.