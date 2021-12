Ampliar el hospital Clínico, una obra prioritaria

PROYECTOS De entre las obras pendientes para los próximos años en la capital gallega hay algunas de especial interés, de importancia estratégica. Sin duda una de ellas es la anunciada ampliación del hospital Clínico, que va superando etapas previas. De hecho, ayer el propio alcalde anunció que espera que se puedan licitar los trabajos en el primer trimestre de este inminente 2022. Sin embargo, hay un aspecto muy importante sobre el que aún “no se ha tomado una decisión”, en palabras también de Sánchez Bugallo. Y es la más que urgente y necesaria construcción de un parquin para esa infraestructura sanitaria. Llevamos muchos años sufriendo la carencia de plazas de estacionamiento. Y no hablamos de cualquier lugar. Casi todos tenemos la experiencia de acudir al Clínico con un familiar de edad avanzada y sufrir una auténtica odisea. Para empezar, deben acompañarle dos personas, algo en ocasiones muy difícil, porque mientras una se baja con la persona mayor el otro tiene que ponerse a buscar aparcamiento. Parece que nadie se dio cuenta, o no le importa, que muchos de los que llegan al hospital, por ejemplo en horario de consultas externas, lo hacen con movilidad reducida. Bien por un accidente o una enfermedad, o simplemente por una cuestión de edad. Esto supone un hándicap tremendo, y de ahí el caos tercermundista que se vive cada día en las instalaciones de este hospital. Puede que no se haya tomado aún una decisión al respecto, pero solo cabe la opción de que decidan duplicar al menos las plazas existentes, ya que hay que contar con los cientos de trabajadores que llegan allí en coche a primera hora, y que deben salir una hora antes de casa para poder estacionar. Que se plantee otra alternativa, volver a mirar hacia otro lado y no construir el parquin, sería un tremendo error. Esperemos que las administraciones implicadas no persistan más tiempo en él.

Beatriz Castro. Periodista