Es habitual entre los vecinos que residen en grandes capitales, como Madrid y Barcelona, vivir acostumbrados a la mendicidad: personas que piden en el metro, otros que cantan para juntar unos euros, sucios sacos de dormir en cada esquina de las principales avenidas... Son estampas tan habituales que su presencia ya es una compañera más del viaje de cada mañana. En una Compostela que, en comparación con las citadas, puede presumir de tener menos contrastes sociales, la estampa de personas que no tienen ni dónde cobijarse ni nada que llevarse a la boca empieza a ser ya costumbre. No es que su presencia nos haya invadido de repente, pero sí ha aumentado. Los datos los dan aquellos que tratan a los malcosificados sintecho como personas, y no como elementos decorativos o molestos: Cocina Económica, bancos de alimentos, Cáritas, Protección Civil... A todos nos incomoda que esta situación se produzca, y no porque interrumpan nuestras ajetreadas rutinas, sino porque nos recuerda la miseria y el egoísmo del ser humano. Nos los cruzamos, ponemos un gesto de pena y miramos hacia otro lado. El segundo paso incluso nos lo saltamos dependiendo del nivel de anormalidad hecha costumbre que tengamos interiorizada. Confiando en que todavía quede algo de persona en nosotros, confiando en ese hipócrita de esta pandemia saldremos mejores, aquí van algunas opciones para ayudar: los dos Bancos de Alimentos de Santiago están encantados de recibir alimentos, especialmente los que siempre escasean, como la leche o la fruta, o si se trata de los tan caros y necesarios productos para bebés. Otro tanto la Cocina Económica, con la tarea diaria de alimentar 130 bocas. Y en Cáritas siempre viene bien una mano más que ayude en su centro social Vieiro: ese que, para muchos, es su único hogar.

BEATRIZ CASTRO. Periodista