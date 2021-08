Ante una ocasión histórica

LA PEREGRINACIÓN EUROPEA de Jóvenes nació en 1999 como una iniciativa del arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, y el entonces delegado episcopal de Juventud, monseñor Francisco Froján. Tenía como objetivo congregar a los chavales cristianos europeos y darles la oportunidad de vivir una experiencia conjunta hacia la tumba del Apóstol al alimón del bum que el camino de Santiago había experimentado después del Xacobeo 93. Tras el éxito de la primera edición, que convirtió Compostela en un hervidero de jóvenes y que recordó en buena media la multitudinaria Jornada Mundial de la Juventud de 1989. Por eso se decidió en 2004, también con motivo del Año Santo, celebrar una segunda edición que fue el acontecimiento más excepcional de las peregrinaciones europeas de jóvenes. Se encargó del acontecimiento otro sacerdote diocesano, Roberto Martínez Díaz, que quiso sobrepasar las fronteras de la Europa política y celebrar en Santiago un encuentro de jóvenes de todo el Viejo Continente. Incluso fueron invitados grupos procedentes de Rusia encabezados por el arzobispo católico de Moscú. Más de 20.000 personas se dieron cita aquella semana en Santiago en el marco de un encuentro que pasó a la historia. Fue un éxito gracias al apoyo incondicional de las administraciones públicas y algunas compañías privadas que vieron en la PEJ una oportunidad para dar a conocer Galicia, el Camino de Santiago y Compostela a ciudadanos llegados de otros países que podrían luego transmitir allí lo que habían visto y vivido en el acontecimiento internacional. Por desgracia la peregrinación europea de jóvenes hoy ya no cuenta con un apoyo económico externo como el de entonces. Es evidente que para congregar a varios miles de jóvenes en Santiago durante una semana y para que el encuentro tenga la repercusión europea que se merece hace falta dinero, recursos y, sobre todo, buena voluntad. Es un acontecimiento importante y no debemos olvidar que todavía hoy siguen viniendo a Santiago desde los rincones más recónditos jóvenes que participaron en aquella jornada mundial. Por eso desde Compostela, desde Galicia, no debemos resignarnos a que la peregrinación europea de jóvenes del próximo año se reduzca a la participación española y portuguesa. El impacto del Camino es innegable y una visita del papa Francisco coincidiendo con el encuentro serviría como revulsivo para hacer llegar el mensaje jacobeo a todo el Viejo Continente, como lo hizo Juan Pablo II en su famoso discurso europeísta. No desperdiciemos la ocasión.