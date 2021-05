Antonio Vidal Blanco e o seu uso áxil, eficaz e diáfano da lingua

o mito DE SHAKESPEARE. O ribeirense Antonio Vidal Blanco ven de recoller o premio Laudamuco de textos teatrais, un galardón que homenaxea a figura de Roberto Vidal Bolaño, e que otorga o Concello de Brión, a Academia Galega de Teatro e Edicións Positivas. Nado na Bouciña (Palmeira), o uso áxil, eficaz e diáfano da lingua no su texto teatral A vinganza de Fortimbras, fixo a Blanco gañador do premo cunha peza que, segundo o xurado, “é unha precuela que vén a dialogar co mito hamletiano e no que o autor rearma a historia shakesperiana, como antes fixera Álvaro Cunqueiro, propoñendo unha relectura na que os personaxes secundarios do drama orixinal pasan aquí a se converter en protagónicos, nun xiro de guión sorprendente e enriquecedor e no que é fácil percibir o amplo coñecemento da obra de Shakespeare”. Parabéns.