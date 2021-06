AP-9: que no nos mareen, por favor

polémica. Tras muchos años de reivindicaciones, los gallegos empiezan a estar ya muy cansados de tanto volantazo en relación con la autopista que vertebra la comunidad de Norte a Sur. Y es que cuando todo parecía dicho en torno al traspaso de esta emblemática vía gestionada por Audasa, cuya luz verde goza de un respaldo muy amplio en el Congreso y unánime en la Cámara do Hórreo, un nuevo giro, esta vez del grupo socialista en la Cámara Baja, amenaza con un horizonte lleno de curvas. La enmienda de los del puño y la rosa para que la transferencia se reduzca a la gestión, pero sin incluir la titularidad, no responde ni a lo que se había acordado en Santiago ni al pacto de investidura sellado entre PSOE y Bloque. Además da motivos tanto a la Xunta como al PPdeG para pedir explicaciones al Ejecutivo central y acusarle –con razón– de querer vender “gato por liebre”, como denuncia Ethel Vázquez. No en vano, la Autopista del Atlántico es uno de los pocos asuntos generan consenso entre los partidos con representación institucional y también una oportunidad para que el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, rompa con su cartel de más sanchista que Sánchez y en lugar de hacer seguidismo del argumento oficial de que “lo importante es bajar los peajes”, presione en Madrid para que los suyos cumplan con lo acordado. Y de paso, que dejen de marear con la AP-9. Por favor.