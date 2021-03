Aposta en Muxía por valorizar os prezados percebes da Barca

IDENTIDADE. As batidas rochas da contorna do santuario da Virxe da Barca, en Muxía, son o berce duns dos máis prezados percebes da costa galega e, por iso, os mariscadores queren que o seu produto teña un selo distintivo e identificativo da súa procedencia. Con ese fin, a asociación de profesionais, que preside Víctor Haz, está a traballar nun proxecto para crear a marca Percebe da Barca, e non descartan nun futuro tramitar un Indicación Xeográfica Protexida. Non se trata, afirman, dunha iniciativa localista, xa que a intención era sumar outras zonas percebeiras, como O Roncudo, de Corme, pero para iso é necesario constituir asociacións profesionais e, de momento, só Muxía conta con ela. A proposta de revaloración busca involucrar tamén aos sectores hostaleiro e turístico, ao tempo que inclúe actividades lúdicas e formativas.