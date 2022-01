Apostar por preservar a biodiversidade existente en Galicia

investigación é palabra que está presente día a día na mente do profesor da USC Sebastián Villasante. Tras participar ao longo da súa carreira en varias iniciativas de grande repercusión atópase nestes momentos inmerso no proxecto ECOSER 2.0 (Efectividade das áreas naturais protexidas á contribución do benestar humano), que é a segunda parte dunha investigación que entre 2019 e 2021 avaliou como os servizos dos ecosistemas das áreas mariñas protexidas (AMP) contribúen ao benestar das sociedades na súa contorna. Para o ilustre Villasante resulta máis que necesario xerar coñecemento acerca dos beneficios sociais das AMP así como o rol dos seres humanos como actores de cambio imprescindibles nas mesmas. Soa moi interesante. Só queda esperar para coñecer os resultados, que sen dúbida traerán grandes avances na biodiversidade.