Apoyo Real al Año Santo Xacobeo

FELIPE VI HIZO HONOR a su nombramiento como embajador vitalicio del Camino de Santiago en la inauguración del primer Congreso Xacobeo Mundial y puso sobre la mesa las grandes virtudes de la Ruta que conduce a la tumba del Apóstol, “expresión de desexos que forman parte do mellor da natureza humana”, en palabras del titular de la Corona. Ante un auditorio entregado hizo hincapié en los valores compartidos que se fortalecen en el transcurso de una peregrinación que trasciende a fronteras, conflictos e ideologías opuestas. Para el rey existe un sustrato común sin el que la atracción del Camino sería inexplicable, una convivencia universal que se funde en este eje vertebrador de Europa que desde hace siglos atrae y transforma sobre el mismo escenario a miles de personas procedentes de los lugares más recónditos. “La luz que aquí nació llega a todos los rincones del planeta”, subrayó el jefe del Estado. También destacó y agradeció la iniciativa de la Academia Xacobea, que preside Xesús Palmou, a la hora de poner en valor y recopilar con rigor todo el conocimiento que existe en torno al Camino y los hechos jacobeos. Don Felipe reiteró una vez más su compromiso y el de la Corona con la Ruta y el Año Santo, sobre todo en momentos de crisis social y económica, a la vez que agradeció el esfuerzo realizado por tantos gallegos en los últimos meses para salir adelante en tan duros momentos, y se refirió a este tramo difícil en el discurrir de la vida, que comparó con el de “eses Camiños que, como saben os peregrinos, teñen etapas duras nas que semella que non hai forzas dabondo para continuar e aparece a tentación de abandoar e esquecer os obxectivos marcados ao comezo da viaxe”. El rey hizo un guiño al reconocido gremio de orfebres compostelanos luciendo con discreción unos gemelos elaborados por plateros de la capital gallega, y aprovechó su presencia en la ciudad del Apóstol –a donde regresará el próximo 25 de julio, Día Grande de Galicia, y presidirá la Ofrenda Nacional– para aplaudir la buena respuesta de todos los gallegos al superar una de las situaciones más adversas de la historia reciente. Utilizó el idioma de Rosalía para reconocer la buena gestión de la pandemia en nuestra comunidad, “acadando unha incidencia máis baixa da enfermidade”. Fue muy bien recibido el monarca, siempre tan cercano a Compostela y afirmó: “Santiago no es el fin del Camino sino que es el principio de la esperanza”. Desde la atalaya del diario de la capital de Galicia nos permitimos proponer a SM que reactive el Real Patronato y en 2022 designe oferente real a su hija Leonor, princesa de Asturias. El rey a su edad ya había desempeñado tan loable cometido y Santiago siempre se lo agradeció. Ojalá se cumpla tan deseada petición.