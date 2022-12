Apretar los dientes para finalizar con dignidad

LEGISLATURA Los políticos llevan ya varios meses echando cuentas. A muchos no le cuadran para repetir poltrona o alcanzar la gloria, con lo que el tiempo que falta hasta mayo es crucial para cambiar las tornas. Como nos decían a los malos estudiantes, lo que no hicieron en tres años y medio no lo van a conseguir en cinco meses. Pero bueno, hay que intentar maquillar el resultado. Y en el caso de Santiago pasa por sumar todas las inversiones y presentarlas al gran público como logros propios. Puede que en parte, pequeña, lo sean, pero el grueso del mérito no nace en Raxoi. El alcalde aprovechó esta semana el desayuno navideño con la prensa para sacar la calculadora: 300 millones, que “pueden llegar a 350”, vienen de camino por autopista de peaje para desembarcar, toditos juntos, en la capital gallega. Claro, son proyectos como la Intermodal o la nueva depuradora, el Orbital o la autovía de Lugo. No se sabe mucho de otras minucias que dependen más directamente del gobierno local, y que siguen esperando el sueño de los justos. Dice Bugallo que “ahora” que acabó la pandemia se pondrán los guantes de trabajo. Convendría, porque los exámenes finales están a la vuelta de la esquina, y por mucho que las encuestas sean gamusinos demoscópicos que pocos se creen a pies juntillas a estas alturas, la tendencia puede no ser la esperada. Y luego están los de enfrente, claro, los grupos de la oposición, que tienen tanta tarea pendiente o más que los propios concejales con mando en plaza. Sospecho que los meses que vienen serán entretenidos, y auguro alguna sorpresa en mayo.