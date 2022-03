Apuesta segura en la quiniela sucesoria

Preguntado este jueves sobre la última encuesta del CIS, que como es habitual sitúa por delante al PSOE, Alberto Núñez Feijóo ironizaba a través de un símil futbolístico sobre que la victoria final no siempre es para el favorito. “También se decía que el Manchester le iba a ganar al Atlético y al final perdió. Y se decía que el Paris Saint-Germain le iba a ganar al Real Madrid y al final, el Real Madrid le ganó al PSG”, ejemplificó el futuro líder nacional del PP, echando mano de la últimos resultados de la Champions para mandarle el recado a Pedro Sánchez de que no debe confiarse ante una cita con las urnas, por muchos goles que se marque José Félix Tezanos en sus sondeos. El de Os Peares, como buen aficionado, sabe que en el balompié la realidad rara vez coincide con lo que se espera. Si así fuese, poca emoción tendría rellenar las casillas del 1 x 2 cada jornada, ya que lo obvio es que aquellos equipos mejor clasificados y con mayor presupuesto sean los vencedores. Sin embargo, a menudo salta la sorpresa, pues ni siquiera tener en el campo a Messi, Neymar y Mbappe es seguro de éxito. Noventa minutos en un terreno de juego son muy largos... y más de un mes en política es una eternidad. No obstante, la insistencia que muestra el actual titular de la Xunta en afirmar que su relevo cuando él se vaya a Madrid será “previsible” minimiza el riesgo de fallar la apuesta. Aún siendo cierto que nombres como Diego Calvo y Pedro Puy están en mente de todos, lo normal es que si en una organización cede su cargo el número uno, quien tome el testigo sea su número dos, en este caso Alfonso Rueda. No sólo por ser una persona de total confianza del mandatario –lleva a su lado desde antes de que juntos conquistaran la primera mayoría absoluta en 2009–, sino por presentar unas credenciales sinónimo de eficacia probada en todos los cargos que desempeñó. Seriedad y solvencia demostrada, como da cuenta su gestión del Xacobeo, que garantizarían la gobernabilidad desde el minuto uno, sin necesidad de aprendizaje. Casi un punto y seguido para una legislatura marcada por retos como la pandemia o la crisis de precios, que se une en su haber a un conocimiento exhaustivo del PPdeG. Valor seguro de cara a la estabilidad en San Caetano y en las siglas de la gaviota, que hacen de Rueda una solución ganadora en la quiniela sucesoria.