Aquel julio en La Habana

La primavera de Praga acabó como acabó, es decir, con los tanques soviéticos aplastando la efímera etapa de aperturismo que en 1968 promovió el entonces dirigente de Checoslovaquia, Alexander Dubcek, creyendo ingenuamente que Moscú no metería mano a sus reformas. Pero todo aquello duró lo que duran dos peces de hielo en un guisqui on the rocks, que diría Joaquín Sabina. En el julio que ya se ha ido, Cuba también intentó vivir su particular verano de La Habana, con el resultado por todos conocido. En este caso, las reformas no fueron impulsadas por el propio régimen en contra de un politburó soviético que ya no existe, sino por numerosos ciudadanos hartos de vivir en un rancio Estado comunista tan represor de las libertades como ineficaz a la hora de resolver las graves carencias económicas, pero las revueltas tampoco soportaron la presión del poder establecido. Lógico, porque quienes que se echaron a las calles apenas encontraron apoyo en los países que, como España, más tendrían que haber defendido a los que tuvieron el coraje de denunciar la lamentable situación que vive la isla, agravada desde hace muchos meses por la escasez de vacunas. Si lo ocurrido en Cuba en el mes de julio que ya se fue hubiese pasado en cualquier otro país sumergido en el vil capitalismo democrático, la progresía española no hubiese tardado ni un segundo en organizar manifestaciones de repulsa contra la represión de los derechos humanos y la brutalidad policial. Eso es lo que hace siempre cuando en naciones tan tiránicas como Estados Unidos alcanzan el poder tipos conservadores, pero no se atreven a abrir el pico si el poder lo ejercen gobernantes de tanto calado democrático como Castro y sus herederos. Las revueltas en La Habana no han sido apoyadas, en suma, por nuestros principales mandatarios, que tan solo supieron liarse en una absurda batalla sobre qué es o deja de ser una dictadura, y menos aún por la larga legión de intelectuales y artistas que siempre se muestran tan dispuestos a firmar manifiestos de todo tipo contra el imperialismo yanqui y cosas similares. La desvergüenza general ha llegado a tal límite que numerosos progresistas de salón han hecho suyas las consignas del régimen cubano con el fin de expandir la idea de que los manifestantes en realidad no protestaban contra sus dirigentes, sino contra el bloqueo económico impuesto por EEUU. Y en medio de toda esta desfachatez, algunos comentaristas todavía se preguntan por qué Joe Biden, con el gran talante que tiene, no para de hacer feos a Superpedro Sánchez. Es una lástima que una revolución tan romántica en su origen degenerase de semejante manera. Y más pena da aún comprobar lo solos que hemos dejado a quienes tan solo desean vivir en una Cuba libre.