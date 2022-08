Aquellos maravillosos veranos de ‘Ferradura Aberta’

a falta de ‘ferradura aberta’ menos mal que existen empresas que se interesan en que los niños y niñas que no se van fuera en agosto, disfruten al máximo de sus vacaciones escolares. No tendrán nada que ver con ese tiempo de descanso, mar, juegos y nuevas pandillas que nos mostraban en Verano Azul, aquel veraneo idílico por excelencia que retrató Antonio Mercero en una serie histórica, pero algo es algo.

Y es que ya de tener que pasar este mes aquí, qué menos que ofrecer a los más pequeños actividades para entretenerse y socializar, para conocer y hacer nuevos amigos y divertirse jugando. Por eso, benditos campamentos urbanos, que además de ayudar a la conciliación laboral y familia en muchos hogares, ayuda a que los peques disfruten más y mejor de sus vacaciones escolares.

Y benditas las iniciativas como las del programa Apego, que al mismo tiempo fomenta el uso de la lengua gallega e inculca el amor por la lectura, o las fiestas temáticas que ha puesto en marcha este verano el centro comercial As Cancelas, en el marco de una ambiciosa campaña de dinamización comercial a través del ocio familiar. Personalmente la nostalgia me lleva a aquellas maravillosas tardes de Ferradura Aberta puestas en marcha por el Concello a principios de los noventa, que convertían la Alameda en un gran patio de recreo donde los niños y niñas de 2 a 14 años disfrutaban de talleres, actividades deportivas, juegos tradicionales, fiestas, cine, cuentacuentos, espectáculos y casi todo lo que a uno se le pasase por la imaginación. Y no creo que cualquier tiempo pasado fuese mejor en todo, pero alguno en algo sí.