Ascensor para todos en Vite

HAN TENIDO QUE ESPERAR cincuenta años los vecinos de los bloques de la cuesta de Vita para contar con su primer ascensor, una instalación que facilitará la vida a no pocas personas. Y es que en las urbanizaciones de esta zona de la capital gallega residen sobre todo muchas personas mayores que se encuentran cada día con más dificultades físicas para realizar sus tareas cotidianas. Subir y bajar las escaleras de cuatro plantas no es cuestión menor. De ahí que se haya impulsado la construcción de elevadores mecanizados en estos edificios de viviendas sociales, de las primeras que se construyeron en Santiago. La inmensa mayoría de los residentes llevaban mucho tiempo reclamando la posibilidad de instalar ascensores, y ahora el proyecto se convertirá en realidad. Señalan en la zona a este diario que cada vecino deberá abonar sobre 11.000 euros para sufragar las obras, una cifra que podrán recuperar parcialmente en un futuro, al tratarse de una actuación subvencionada. Sin embargo, hay muchos vecinos con limitaciones económicas que no pueden adelantar esta cantidad de dinero, por lo que no les queda más remedio que seguir esperando. En este sentido, las autoridades municipales deberían ser sensibles a la situación de cada hogar; y tratar de poner en marcha alguna iniciativa que permita a estos vecinos, de los que muchos sobreviven con pequeñas pensiones o prestaciones sociales, mejorar su calidad de vida. En muchos casos se trata de recobrar la libertad, porque, como ha publicado en varias ocasiones este periódico, existen casos de personas que no salen de sus casas desde hace mucho tiempo por sus problemas de movilidad y las limitaciones que impone una escalera. Ojalá cuente Vite más pronto que tarde con este servicio para el bienestar de todos sus vecinos.

BEATRIZ CASTRO/ Periodista