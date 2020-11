Ataque a la convivencia lingüística

es un sabio consejo el que acaba de darle Román Rodríguez al Gobierno de la nación, a propósito del controvertido pacto del PSOE y UP con ERC por el que el castellano dejaría de ser lengua vehicular en las escuelas. El conselleiro de Educación les receta a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias –muñidor del acuerdo con Esquerra para atar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado– que se guíen por el modelo gallego. Dejemos claro, para empezar, que nos parece un dislate vincular la supervivencia del Ejecutivo de coalición a una medida que tiene todos los ingredientes (tóxicos) para polarizar y crispar a la sociedad española. La reacción desde el PP ha sido fulminante y rotunda, y preludia otro encontronazo a cara de perro. Utilizar como moneda de cambio derechos y libertades –avisa Pablo Casado, quien ya valora recurrir la ley Celaá ante el Tribunal Constitucional, de que está en juego “el futuro de nuestros hijos”– no es el mejor camino para blindar la diversidad, ni lo es para fortalecer la pluralidad cultural y lingüística. Deberían explicarnos Sánchez, Iglesias y la ministra Isabel Celaá por qué preservar el castellano como idioma vehicular en todo el Estado va contra la inmersión lingüística en Cataluña, País Vasco y Galicia. Aquí, de hecho, fuimos capaces de desarrollar y mejorar el modelo de bilingüismo harmónico que apadrinó Manuel Fraga en los años finales del siglo XX, y que se plasmó en un histórico Plan de Normalización Lingüística aprobado por unanimidad en el Pazo do Horreo, en septiembre de 2004. Está a tiempo el inquilino de La Moncloa –de su vicepresidente segundo poco bueno esperamos en este conflicto que él se ha sacado de su chistera– de hacer suyas las recetas con las que Galicia ha sido capaz de cocinar una pax lingüística muy meritoria –no significa que no quede camino por recorrer ni que nos crucemos de brazos– que garantiza el equilibrio entre idiomas en la enseñanza y que, de paso, nos convierte en la comunidad española donde los alumnos hablan con mayor facilidad las dos lenguas cooficiales. Si algo tenemos claro los gallegos es que el idioma jamás debe ser malutilizado como herramienta para la confrontación, y que nuestro bilingüismo cordial es un tesoro que nos hace mejores porque nos abre la mente. Ojalá lo entienda así la ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, que hoy votará la desafortunada enmienda para despojar al castellano de su condición de lengua vehicular educativa. Darle luz verde sería un inmenso y peligroso error.