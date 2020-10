se equivocaban de medio a medio Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al atrincherarse en el error y mantener contra viento y marea su contestadísimo plan de reforma del Poder Judicial. Que el PP practique un bloqueo indecente que impide la renovación del Consejo, con su mandato prorrogado desde hace dos años ya, no era disculpa para que el Gobierno de coalición se liase la manta a la cabeza, forzase la Constitución hasta límites peligrosos y obligase a la mismísima Comisión Europea a mostrar con claridad sus dudas sobre la limpieza de un proceso que podría violar las normas comunitarias. Avisó Bruselas de que la vía emprendida por Sánchez e Iglesias –una segunda votación que permitiría regatear el bloqueo de los de Pablo Casado, rebajando la exigencia de los tres quintos a una simple mayoría absoluta– pondría contra las cuerdas la innegociable independencia judicial, y abriría de par en par las puertas a la politización sin disimulo del CGPJ. Au revoir, Montesquieu, au revoir! No sentó bien en La Moncloa el tirón de orejas, pero al menos hizo reaccionar al presidente, quien se mostró ayer dispuesto a retirar una reforma que huele mal desde el minuto uno y a negociar, “desde mañana mismo”, la renovación de los vocales del CGPJ. A la espera de ver en que acaba su oferta al líder del PP –todo indica, ¡ay!, que en agua de borrajas– la ocurrencia en comandita del presidente y de su vicepresidente segundo mete de cabeza a España en la indeseable lista de países sospechosos de forzar la independencia judicial; o sea, en el mismo saco que la Hungría del populista Orbán y la Polonia del ultranacionalista Kaczynski. Lo cierto, hoy por hoy, es que se ha instalado en la sociedad la incómoda sospecha de que desde el Gobierno de la nación se intenta tomar por asalto la Justicia. Lo cierto, en definitiva, es que la necesaria reforma del Poder Judicial, tanto para dotarlo de más medios cuanto para liberarlo de bloqueos –que practican con similar entusiasmo populares y socialistas, por cierto–, tiene que hacerse por la vía de la negociación y del consenso, sí o sí. Refleja el CIS que apenas un 20 % de ciudadanos está conforme con cómo funciona el aparato judicial, y recoge el Eurobarómetro que el 58 % de los españoles se queja de la escasa independencia de la Justicia. Parece evidente que hacen falta mejoras y con urgencia, pero no a costa de cambiar por las bravas las reglas de juego ni de dinamitar el pluralismo del CGPJ. Así, Sánchez e Iglesias –también Casado, ojo– solo conseguirán dejar muy malherida la separación de poderes, y España le tendrá que decir au revoir a Montesquieu.