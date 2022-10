Aún conviene estar en guardia

no hay motivos para la alarma, pero los sigue habiendo para no bajar la guardia. Hace un año por estas fechas, en Galicia apenas había medio millar de casos activos de coronavirus, pero la situación fue evolucionando hasta la nueva ola que arreció durante las navidades de este año, con el pico en enero y más de 76.000 contagios. Hoy la cifra supera los 1.700 y en los últimos días se ha experimentado un ligero repunte en la curva de incidencia, aunque por ahora se puede afirmar que la pandemia está estabilizada. La evolución no tiene que ser la misma que la del año pasado, pero el invierno es buen aliado del virus y, como ayer recordó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, aunque exista una percepción generalizada en la población de que la pandemia es historia, en los hospitales sigue habiendo ingresos de pacientes afectados por covid. Y aunque la mortalidad ha descendido, sigue muriendo gente por el covid. ¿Hay que retirar ya la mascarilla de aquellos lugares en los que todavía es obligatoria? Pues no parece lo más conveniente justo ahora. ¿Y la cuarta dosis de la vacuna? Se advierte también en la calle ciertos reparos a seguir inyectándose, pero tampoco podemos permitirnos por ahora elegir no inmunizarnos si las autoridades sanitarias nos llaman para ello. Al fin y al cabo, la lucha contra el coronavirus sigue siendo colectiva.