Autodeterminación, el ‘relato’ ya está en marcha

La sociedad española tendrá que estar muy pendiente del relato que a buen seguro irán construyendo las autodenominadas “fuerzas progresistas” con el objetivo de ir allanando el camino hacia la celebración, en teoría imposible, de un posible referéndum de autodeterminación en Cataluña. Pedro Sánchez insiste en que jamás se meterá en semejante avispero, pero sabido es que el presidente del Gobierno no se caracteriza precisamente por su credibilidad, por lo que es capaz de pasar del “no es no” al “sí es sí” con una facilidad pasmosa. Ya lo hizo cuando aseguró que jamás metería a Podemos en su Ejecutivo o que nunca pactaría con los separatistas de cualquier signo o condición, con los resultados por todos sabidos. Ahora, lo que más interesa a Sánchez y a los partidos que le apoyan, firmes defensores del supuesto derecho de los pueblos a decidir, es ir elaborando un relato envolvente que haga creer a la ciudadanía que la autorización de un referéndum de ese calibre no solo es posible, sino también deseable. La forma de actuar será, posiblemente, muy similar a la que puso en marcha el Gobierno a la hora de justificar la reforma del Código Penal con el fin de borrar el delito de sedición, basada en la falsedad absoluta, advertida por el Tribunal Supremo, de que los países más avanzados castigan con mucha menos dureza a quienes atentan contra su integridad territorial. Ahora, el esfuerzo irá dirigido a colar la idea de que sí es posible dejar a los catalanes decidir sobre su futuro sin necesidad de reescribir la Constitución. De hecho, dicho relato ya está en marcha. ¿O es que algún iluso cree que las declaraciones realizadas por la nueva magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, fueron casuales y sin intención? Afirma Segoviano que la celebración de un referéndum de autodeterminación es un asunto “muy complejo”, pero que habrá que estudiar, si llega el caso, en su momento, cuando sabe de sobra que la Carta Magna está perfectamente blindada contra un proceso así salvo que sea reformada a través del método agravado, que exige alcanzar una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, disolver las Cortes y someter el resultado a un referéndum en el que participen todos los españoles, algo inviable con el actual marco parlamentario. La letra está muy clara. Clarísima. Y Sánchez y los segovianos de turno no podrán cambiarla por mucho que alteren, como pretenden, la música.